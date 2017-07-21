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Виторган о новой беременности Собчак

Эммануил Виторган с женой. Фото: Dni.Ru
Ксения Собчак с мужем и сыном уехали из шумной Москвы в умиротворенную Юрмалу. С ее свекром – актером Эммануилом Виторганом – корреспондент Dni.Ru встретился в концертном зале "Дзинтари" на открытии музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву".
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"Это лето для нашей семьи особенное, ведь с нами восьмимесячный внук Платон, – улыбнулся Виторган. – Каждое утро в нашей семье начинается с зарядки. Максим всех строит и начинает гимнастику. Хочешь или нет, но становись".

Актер похвастался, что и Ксения, и Максим – люди очень самостоятельные. "Сегодня, например, мы встали, а они уже завтрак приготовили. Было очень трогательно", – привел пример Виторган-старший.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)


Вместе с Максимом приехали его дети от первого брака – 20-летняя Полина и 16-летний Даниил. "Теперь у нас большая семья, все в сборе", – отметила жена Эммануила Виторгана Ирина Млодчик. Она коренная юрмальчанка, поэтому с удовольствием подсказывает Ксении, как провести день и куда сходить: "Вчера я им посоветовала поехать в красивое местечко Сигулда (один из центров туризма Латвии. – Прим. ред.), а завтра Максим, Ксюша и Платон отправятся на прогулку на яхте". 


Прокомментировал Виторган и слухи о том, что он снова станет дедушкой – мол, Собчак беременна. "Когда это случится, мы вам непременно сообщим. Пока же нет повода для обсуждения", – подчеркнул артист.

Автор: Феликс Грозданов21 июля 2017, 11:08
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