Виторган о новой беременности Собчак

Ксения Собчак с мужем и сыном уехали из шумной Москвы в умиротворенную Юрмалу. С ее свекром – актером Эммануилом Виторганом – корреспондент Dni.Ru встретился в концертном зале "Дзинтари" на открытии музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву".

"Это лето для нашей семьи особенное, ведь с нами восьмимесячный внук Платон, – улыбнулся Виторган. – Каждое утро в нашей семье начинается с зарядки. Максим всех строит и начинает гимнастику. Хочешь или нет, но становись".



Актер похвастался, что и Ксения, и Максим – люди очень самостоятельные. "Сегодня, например, мы встали, а они уже завтрак приготовили. Было очень трогательно", – привел пример Виторган-старший.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 18 2017 в 5:44 PDT

Вместе с Максимом приехали его дети от первого брака – 20-летняя Полина и 16-летний Даниил. "Теперь у нас большая семья, все в сборе", – отметила жена Эммануила Виторгана Ирина Млодчик. Она коренная юрмальчанка, поэтому с удовольствием подсказывает Ксении, как провести день и куда сходить: "Вчера я им посоветовала поехать в красивое местечко Сигулда (один из центров туризма Латвии. – Прим. ред.), а завтра Максим, Ксюша и Платон отправятся на прогулку на яхте".

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Июл 19 2017 в 12:02 PDT

Прокомментировал Виторган и слухи о том, что он снова станет дедушкой – мол, Собчак беременна. "Когда это случится, мы вам непременно сообщим. Пока же нет повода для обсуждения", – подчеркнул артист.

