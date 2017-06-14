Юлии Барановской кололи наркотики

Состояние телеведущей было сложно назвать адекватным. От боли она была в полубреду.

Юлия Барановская – мать троих детей, которых она родила от футболиста Андрея Аршавина. Но мало кто знает, что после рождения младшего сына она в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Она молила врачей: "Не режьте меня, пожалуйста. Вы мне сейчас располосуете весь живот, а мне еще замуж выходить, нового мужа искать".

"Очень странные я в тот момент произнесла слова, откуда-то из будущего. Но состояние, в котором я тогда находилась, трудно назвать адекватным: мне вкололи слишком много морфия, чтобы облегчить боль. Я тогда была в полубреду", – уверяет Юлия. Напомним, что морфий – сильнодействующий анальгетик, наркотик, который при длительном употреблении вызывает зависимость.

"Судя по всему, это будущее уже наступает, и в моей жизни очень-очень скоро произойдут серьезные перемены. Это абсолютно точно. Скажу больше, они могли бы случиться еще полгода назад, но тогда я еще не была готова", – сказала Барановская.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Май 29 2017 в 3:26 PDT

"Я окончательно избавилась от всех своих страхов, обид и переживаний. У меня был страх перед тем, как совместить все в одном: детей, работу, две передачи, мастер-классы, гастроли, отношения – и чтобы на все хватало времени? Если мое время и силы уже полностью расписаны, где взять их для любви? Но теперь я понимаю, что нет ничего невозможного. И то состояние небольшой паники, которое меня охватило полгода назад, когда я почувствовала, что перемены уже близко, теперь отпустило. Страха практически не осталось. Я хочу перемен, хочу любви, хочу быть счастливой. И я к этому готова!", – цитирует Юлю журнал "7 дней".