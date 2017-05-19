Барановская оплачивает тренера Аршавину

Телеведущей льстит, что в семье есть футболист. Правда, пока начинающий, но подающий большие надежды.

Младшему сыну телеведущей Юлии Барановской Арсению Аршавину четыре года, но мальчик уже интересуется футболом и лихо управляется с мячом. Очевидно, дают знать о себе гены отца – полузащитника казахстанского футбольного клуба "Кайрат", а прежде игрока "Зенита" и "Арсенала" Андрея Аршавина.

"Если игру Арсения снять на камеру, заблюрить (размыть. – Прим. ред.) ему лицо, а потом посмотреть на экране – от папы не отличить. Точная копия Андрея в том, как ведет по полю мяч, как бежит, как подает. Арсений ходит в секцию детского футбола, я оплачиваю ему тренера", – рассказала Юлия корреспонденту Dni.Ru на детской премии Мастерской Лины Арифулиной LA Group и СТС "Дай пять!", куда пришла с детьми.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Май 8 2017 в 7:34 PDT

Напомним, что Андрей ушел из семьи, когда Арсению исполнились пять месяцев. В 2013 году гражданский брак спортсмена и телеведущей фактически распался. После долгой тяжбы петербургский суд обязал Аршавина до 2030 года выплачивать Барановской и их общим детям половину доходов. В 2016-м экс-капитан сборной России женился на Алисе Казьминой, а 11 февраля 2017-го у них родилась дочь Есеня.