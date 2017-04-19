Барановская влюбилась после "Ледникового периода"

Популярная телеведущая Юлия Барановская дала интервью. Лицо "Первого канала" призналась во влюбленности.

Юлия Барановская стала известна благодаря сомнительному поводу – новости о том, что ее бросил футболист Андрей Аршавин. Разрыв породил настоящий скандал в прессе, а оставшейся одной с тремя детьми Барановской пришлось покинуть Лондон и вернуться на родину. Юлия обосновалась в Москве, здесь ее пригласил на работу "Первый канал". Затем Барановская приняла участие в развлекательном шоу "Ледниковый период".

По признанию Барановской, до того, как она стала танцевать в телепроекте, в ее жизни совсем не было спорта. "После "Ледникового периода" мне мое тело стало нравиться гораздо больше. Я увидела, какая большая разница между человеком, который занимается спортом, и тем, кто не занимается, так что мне очень захотелось, чтобы спорт стал частью моей жизни. Я, так сказать, вошла во вкус. Но скажу честно, что я влюбилась не в сами занятия спортом, а именно в свою подтянутую фигуру", – призналась в нежных чувствах к самой себе Барановская.

По словам Юлии, в настоящее время она пытается найти тот вид спорта, который бы приносил ей удовольствие. "Я абсолютно точно не из тех людей, кто может проводить часы в спортзале на беговой дорожке и со штангой в руках. Мне кажется, мне подойдут какие-то активные танцы, я бы даже попробовала танцы на пилоне, потому что там большая нагрузка идет и на руки и на ноги, и мне кажется, это интересно", – цитирует телеведущую "Сплетник".

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Окт 30 2016 в 1:07 PDT

Впрочем, и до "Ледникового периода" Барановская была стройна, несмотря на наличие троих детей. Юлия раскрыла секрет хорошей фигуры: "Во-первых, всех своих детей я кормила, а это для меня самый лучший способ быстро прийти в форму, так как я из тех мам, кто придерживается строгой диеты, когда кормит ребенка. Так что я ела все легкое, приготовленное на пару, ничего жирного – лишние килограммы, набранные во время беременности, уходили быстро. Поэтому мой совет – делайте так, как задумано природой, и по возможности кормите своих детей грудью, придерживаясь правильного питания".