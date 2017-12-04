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Гороскоп

Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
В минувшее воскресенье произошло полнолуние – луна из растущей превратилась в стареющую. Во вторник начнется третья четверть лунного цикла, поэтому можно начинать дела, которые не требуют долгого развития, например, косметический ремонт в квартире.
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Неделя начнется для вас с мажорной ноты – вы можете узнать много нового и интересного, повстречаться со знаковыми людьми. Во вторник и среду ваше внимание привлекут домашние дела. Вторая половина недели будет более многообещающей, в ней найдется место для романтических свиданий. Выходные посвятите своему здоровью.

ТЕЛЕЦ

Материальные дела для Тельцов имеют особый смысл, и в начале этой недели вы можете заниматься только ими. Во вторник и среду ожидаются местные командировки, много звонков и встреч. В четверг и пятницу активность пойдет на спад, можно будет больше времени уделять семье. В выходные ожидается много приятных моментов.

БЛИЗНЕЦЫ

Наступившая неделя должна сложиться для типичных Близнецов очень хорошо. Уже в понедельник вы можете занять лидирующие позиции в любом деле, как на работе, так и дома, и до среды за свою активность вы получите какой-то бонус. Вторая половина недели будет более подвижной. На выходные ничего не планируйте – проведите эти дни дома.

РАК

Возможно, вы не слишком хорошо отдохнули в минувшие выходные – в понедельник вы можете чувствовать себя не лучшим образом. Дождитесь вторника – вы почувствуете небывалый прилив сил, у вас как будто отрастут крылья. Все последующие дни этой рабочей недели пройдут у вас на ура. В выходные не сидите в одиночестве, будьте ближе к людям. 

ЛЕВ

Скорее всего, первая половина наступившей недели не порадует вас высокими результатами, да и чувствовать себя вы будете не лучшим образом. Со второй половины недели, а именно с четверга, все изменится кардинальным образом – вы ощутите второе дыхание. Выходные также стоит провести по возможности активнее.

ДЕВА

Начало наступившей недели может выглядеть обманчиво – будет казаться, что перед вами открыты все двери, а на работе вы будете чувствовать себя королем. Уже во вторник вашей энергии поубавится, а начиная с четверга, она, скорее всего, вообще сойдет на нет. Только в выходные активность вернется, и вы сможете переделать все, что не осилили накануне.

ВЕСЫ

Эта неделя должна сложиться для вас удачно, если, конечно, вы нацелены на победы в труде или учебе. Понедельник будет благоприятен для любой интеллектуальной деятельности, которая может помочь в карьерном прорыве. Если в четверг вы почувствуете усталость, друзья придут к вам на помощь. Выходные – для отдыха.

СКОРПИОН

В самом начале недели Скорпионам не стоит показывать свою смелость и бросаться на любые амбразуры. Если уж вы скучаете по активным действиям – вся остальная неделя, начиная со вторника, в вашем полном распоряжении. Трудно отыскать лучшее время для карьеры. Выходные хорошо подходят для встреч с друзьями.

СТРЕЛЕЦ

Первая половина наступившей недели вряд ли будет отмечена какими-то очень хорошими моментами. Лучше провести ее спокойно, не особенно напрягаясь. Зато в четверг и пятницу можно выложиться по полной. Особенно удачной будет интеллектуальная деятельность. В выходные могут предложить поработать – не отказывайтесь.

КОЗЕРОГ

Козероги считаются весьма трудолюбивым знаком, и это свое качество вы можете продемонстрировать уже в понедельник. Вам точно будет не до отдыха. Вторник и среду можно посвятить коллективным делам и проектам. С четверга повысится риск получить травму – будьте осторожнее. Оба выходных дня прекрасно подходят для путешествий.

ВОДОЛЕЙ

Для кого как, а для представителей вашего знака выходные в воскресенье не кончаются – в понедельник у вас будет повод для праздника и любовной лирики. Однако со вторника вам придется окунуться в будни и рутину. Четверг и пятница благоприятны для командной работы. В выходные откажитесь от любых экстремальных развлечений.

РЫБЫ

Понедельник – не самый лучший день для трудовых подвигов, занимайтесь домашними делами. Вторник и среда прекрасно подходят для праздничных мероприятий, но только не на рабочем месте. Четверг и пятница выглядят не так оптимистично – это время для простой работы. Выходные посвятите своей половине. 

4 декабря 2017, 10:01

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