Что ждет Ходченкову после рождения первенца

На днях актриса появилась на светском мероприятии в подозрительно свободной одежде. Журналисты сразу же заподозрили, что актриса находится в интересном положении. Так ли это, разбирались Dni.Ru.

"В данный момент беременности я не вижу, но она точно наступит в течение года. Светлана действительно стала реже появляться на публике, но это связано с тем, что светская жизнь для нее отошла на второй план, актриса устала от этого и хочет спокойствия, попросту укрыться от всех. Это временный период. В действительности Ходченкова любит блистать", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По словам гадалки, у актрисы начался период комфорта, уюта и интимности с одним человеком, с которым ей хочется проводить все свое свободное время. Этот период пройдет через какое-то время, жизнь вернется в свое русло, и Светлана с радостью возобновит посещение светских мероприятий.

Ходченкова стала звездой первой величины, и ей удастся удерживать лидирующие позиции долгие годы, уверена Абравитова. "Лавры достались актрисе не просто так. У нее реально яркий талант, подкрепленный силой воли, упорством, умением выстраивать отношения. Впереди стабильная карьера, доходы, и уважение публики. Деторождение и замужество никак не скажется на актерской карьере Светланы", – сказала она.

"А еще я вижу не один брак в жизни Светланы. Это все еще впереди, и задумываться о таком далеком будущем пока рано. Что касается денег и материального потока, то судьба в этом плане к ней очень благосклонна. Она проживет жизнь по-настоящему состоятельной женщины", – показали Таро Абравитовой.