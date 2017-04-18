Ходченкова пополнила список Цыганова

Светлана Ходченкова пополнила список экранных пассий Евгения Цыганова. Актеры настолько страстно и самозабвенно сыграли любовников, что их коллега Кирилл Плетнев проникся до глубины души.

Многодетному отцу Цыганову очень повезло с профессией. На съемках в качестве партнерш ему попадаются сплошь красавицы и секс-символы отечественного кино. К примеру, его работа с Юлией Снигирь закончилась служебным романом и рождением ребенка. За последние месяцы Евгению посчастливилось сыграть со звездой фильма "Викинг" и сериала "ФилФак" Александрой Бортич и с популярной певицей Глюк`Ozой.

Теперь партнершей актера стала Светлана Ходченкова в проекте "Любовницы". В центре сюжета драмы – Аня, яркий представитель повзрослевшей "золотой молодежи". Для нее сережки от Cartier – это небольшой сувенирчик вроде коробочки конфет, а из подарков посерьезнее она предпочитает Porsche последней модели. Однако в какой-то момент папа мажорки обрезает ей бюджет до 30 тысяч рублей в месяц. У нее, не привыкшей экономить, остается одна надежда – ее поклонник Сергей. Он, правда, вместо сережек от Cartier дарит своим женщинам смартфоны: в его офисе такими подарками забит целый шкаф. Это его стиль: гаджет с бантиком – и никаких обязательств.

Кастинг на главную роль героини, по словам продюсеров, вызвал настоящий ажиотаж среди известных молодых актрис. В итоге роль взбалмошной и сумасбродной, но невероятно обаятельной Ани досталась Светлане Ходченковой. Ее партнером стал Евгений Цыганов, сыгравший роль ловеласа Сергея.

Кроме них в проекте приняли участие и другие звезды кино: Михаил Ефремов, Мария Шалаева, Анна Слю, партнер Цыганова по "Оттепели" Александр Яценко, Дарья Белоусова из "Сладкой жизни" и многие другие.

Пилотную серию "Любовниц" довелось увидеть актеру и ведущему шоу "Быть или не быть" на канале ТВ-3 Кириллу Плетневу. "Сначала я смотрел и недоумевал: все понятно, кино про мажоров, что нового может рассказать мне режиссер? А потом началась история между двумя людьми, которые потерялись по жизни: один живет от женщины к женщине, а другая так же без сожаления меняет мужчин и вместе с ними Porsche. И между этими потерянными людьми возникает настоящее чувство. Тут я проникся", – признался Плетнев.

Сценарий драмы, написанный Жанной Маркарян, основан на реальных событиях из ее жизни. Режиссер Николай Хомерики, прочитав ее творение, узнал в персонажах себя и своих друзей – и тут же согласился взяться за съемки пилота.

"Из всех сценариев, которые мне предлагали снимать для телевидения, сценарий "Любовниц" отличался максимальным реализмом. Это меня покорило, – рассказал Хомерики. – За реализмом в подобных историях зачастую тянется излишний драматизм – из-за него мы даже вырезали несколько сцен из пилота: всегда есть страх дать "лишнюю" трагедию зрителю. Но на самом деле это очень серьезная, глубокая история: роман между нашими героями похож на роман героев из классического произведения – только здесь реальные персонажи из нашего современного мира".