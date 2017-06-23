У Ходченковой в дешевом платье провалилась грудь

Очередной выход в свет стал для Светланы Ходченковой закончился поражением. Модные критики и блогеры негативно восприняли образ актрисы, назвав ее платье дешевым, а грудь "провалившейся".

Накануне, 22 июня, открылся 39-й Московский Международный кинофестиваль. На красной дорожке одного из самых престижных мероприятий сезона отметилось множество знаменитостей. Разумеется, под пристальным вниманием фотографов оказались женщины. И те не разочаровали: декольте и прочие вырезы на нарядах артисток поражали. И если одни вызывали вздохи восхищения, то другие наоборот.

В частности, много негативных отзывов вызвал образ Светланы Ходченковой. Актрисы выбрала для выхода в свет серое открытое платье в пол, которое дополнила внушительными украшениями, распущенными волосами и красной помадой. Однако было видно, что наряд явно великоват артистке, особенно в груди. Да и сам материал платья создавал впечатление мешковатости и дополнительного объема.

Комментаторы в социальных сетях довольно жестко высказались про образ Светланы. "Ходченковой не идет красная помада", "Сплошная безвкусица. Впрочем, ничего нового", "платье на Ходченковой сидит отвратительно", "Не понимаю как при наличии денег и возможностей можно выбрать такие наряды, как у Ходченковой. Платье совершенно не сидит, ткань дешевая, как будто с рынка", "У Светки Ходченковой, при всей моей любви к ней, грудь просто провалилась в этом платье. Цвет ужас( Фасон кошмар((( Где стилист?????" – выразили свое мнение блогеры.

Отметим, что в последнее время Светлана регулярно получает критические отзывы на свои выходы в свет. К примеру, на фестивале "Кинотавр", который недавно завершил свою работу в Сочи, артистку обругали за выбор платья. Оно напомнило пользователям Сети наряд для БДСМ.