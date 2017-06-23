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У Ходченковой в дешевом платье провалилась грудь

Светлана Ходченкова. Фото: пресс-служба ММКФ
Очередной выход в свет стал для Светланы Ходченковой закончился поражением. Модные критики и блогеры негативно восприняли образ актрисы, назвав ее платье дешевым, а грудь "провалившейся".

Продолжение: Вера Глаголева ввергла в ужас своим видом
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Накануне, 22 июня, открылся 39-й Московский Международный кинофестиваль. На красной дорожке одного из самых престижных мероприятий сезона отметилось множество знаменитостей. Разумеется, под пристальным вниманием фотографов оказались женщины. И те не разочаровали: декольте и прочие вырезы на нарядах артисток поражали. И если одни вызывали вздохи восхищения, то другие наоборот.

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Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

В частности, много негативных отзывов вызвал образ Светланы Ходченковой. Актрисы выбрала для выхода в свет серое открытое платье в пол, которое дополнила внушительными украшениями, распущенными волосами и красной помадой. Однако было видно, что наряд явно великоват артистке, особенно в груди. Да и сам материал платья создавал впечатление мешковатости и дополнительного объема.

Комментаторы в социальных сетях довольно жестко высказались про образ Светланы. "Ходченковой не идет красная помада", "Сплошная безвкусица. Впрочем, ничего нового", "платье на Ходченковой сидит отвратительно", "Не понимаю как при наличии денег и возможностей можно выбрать такие наряды, как у Ходченковой. Платье совершенно не сидит, ткань дешевая, как будто с рынка", "У Светки Ходченковой, при всей моей любви к ней, грудь просто провалилась в этом платье. Цвет ужас( Фасон кошмар((( Где стилист?????" – выразили свое мнение блогеры.

Светлана Ходченкова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Отметим, что в последнее время Светлана регулярно получает критические отзывы на свои выходы в свет. К примеру, на фестивале "Кинотавр", который недавно завершил свою работу в Сочи, артистку обругали за выбор платья. Оно напомнило пользователям Сети наряд для БДСМ.

Светлана Ходченкова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Светлана Ходченкова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Автор: Наталья Аряева23 июня 2017, 12:15
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Звезды удивили платьями на красной дорожке ММКФ

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