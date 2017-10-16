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Гороскоп

Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начинается на стареющей луне, и уже в четверг вечером произойдет новолуние, и пойдет новый лунный месяц. Перед этим не рекомендуется начинать никаких новых дел, можно только заканчивать то, что начато ранее. К новым делам лучше приступить на следующей неделе, а на этой можно только их планировать.
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Астрологический прогноз для читателей Dni.Ru составил эксперт из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Первые дни наступившей недели вряд ли принесут вам моральное или материальное удовлетворение, но это не значит, что можно сидеть без дела – работы будет много, но скучной и однообразной. В среду и четверг ваше внимание привлекут коллективные дела. В пятницу и в выходные следует исключить любые рискованные мероприятия из своей жизни.

ТЕЛЕЦ

Наступившая неделя не будет ровной. В ее начале может показаться, что весь мир у вас в кармане – вопросы будут решаться легко и творчески. Но уже в среду вы можете почувствовать, что не все так просто – придется заниматься обычной рутиной. Выходные дни лучше всего провести со своей половиной, а чем вы будете заниматься, решайте сами.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало недели наилучшим образом подходит для решения домашних вопросов – например, если в понедельник и вторник намечен переезд, вы выбрали удачное время. Середина недели как будто создана для праздничных мероприятий, воспользуйтесь этим. В пятницу и в выходные будет не до веселья. В это время лучше заниматься своим здоровьем. 

РАК

Первые дни наступившей недели будут наполнены общением. Прислушивайтесь к новостям – может быть, какая-то информация предназначена именно вам. Середина недели будет более спокойной – ее можно посвятить домашним делам. Пятница и выходные дни должны пройти для вас весело и ярко, отдыхайте творчески.

ЛЕВ

Вероятно, на прошлой неделе вы очень хорошо потрудились. По крайней мере, уже в этот понедельник или вторник звезды показывают решение материальных проблем. Не гнушайтесь физической работой. В середине недели вам придется заниматься преимущественно интеллектуальной деятельностью. Выходные проведите дома, с семьей.

ДЕВА

На этой неделе Дева – один из явных фаворитов. Уже в понедельник можно будет выйти на лидирующие позиции и дома, и на работе. К вам будут прислушиваться, ваше мнение может стать решающим. Энергия, которой вы зарядитесь в начале недели, не оставит вплоть до выходных. Субботу и воскресенье посвятите своим друзьям или родственникам.

ВЕСЫ

В самом начале недели не стоит проявлять повышенную активность. Можно посидеть на скамейке запасных, дожидаясь более подходящего для вас времени. Оно наступит в среду – вот тогда и можно заявить о себе во всеуслышание. Будьте активнее, у вас все получится. В выходные также не стоит сидеть без дела. Займитесь спортом.

СКОРПИОН

Наступившая неделя не будет отмечена для вас какими-то яркими победами и рекордами. В ее начале лучше заниматься коллективными делами – личная инициатива вряд ли будет успешной. В среду и четверг вы можете почувствовать недомогание – стоит хотя бы на время уйти в тень. Второе дыхание откроется в пятницу.

СТРЕЛЕЦ

С первого же дня этой недели вы станете лидером в производственном соревновании, как профессионалу вам нет равных. Если к среде и начнете ощущать некоторую усталость, друзья, конечно же, придут на помощь. В пятницу и в выходные стоит просто отдыхать дома или на даче в спокойной обстановке.

КОЗЕРОГ

Вы на этой неделе являетесь любимчиком фортуны. Если находитесь в процессе обучения, уже первые дни будут благоприятны для получения информации. Середина недели больше подходит для практической деятельности. Выходные дни можно провести в дружеской компании. Сейчас не время для одиночества.

ВОДОЛЕЙ

В начале недели типичных Водолеев может ожидать некоторая опасность – что бы вы ни делали, за что бы ни брались, следует соблюдать правила личной безопасности. Если соскучились по риску, уже в среду можно быть более безрассудным. Это хорошее время для приключений. Конец недели подходит для достижения целей.

РЫБЫ

Наступившую неделю нельзя назвать очень удачной, вряд ли сейчас вы сможете добиться больших результатов. Понедельник и вторник следует посвятить коллективным делам и проблемам. В среду и четверг повышается степень опасности – будьте аккуратнее как на работе, так и дома. Только в пятницу можно вздохнуть полной грудью. Хорошее время для путешествий.
16 октября 2017, 12:46

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