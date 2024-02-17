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Суббота 17 февраля

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Недостаток белка: 5 признаков того, что в вашем рационе его не хватает

Недостаток белка: 5 признаков того, что в вашем рационе его не хватает
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Белок играет в жизни человека крайне важную роль. С его помощью формируются наши мышцы и сухожилия, остается в порядке состояние здоровья и сохраняется эластичность кожи. Это лишь малая часть всех преимуществ данного органического вещества.

Многие ошибочно полагают, что белок, по сути, необходим только спортсменам, которые наращивают мышечную массу. Однако это далеко не так.

Дефицит этого наиважнейшего элемента может привести к ослаблению всего организма. Недостаточное употребление белка в пищу влияет и на снижение иммунной функции, что в последствии вполне может привести к ряду заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ежедневно употреблять не менее 0,75 грамм белка на один килограмм веса. Если это условие человеком не соблюдается, то последствия не заставят себя ждать. Редакция "Дни.ру" подготовила материал о признаках того, что в вашем рационе этого элемента не хватает.

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

Вы постоянно чувствуете усталость

Если вы постоянно чувствуете усталость, апатию и быстро утомляетесь, то это вполне может быть тревожным звоночком вашего организма. Скорее всего, ему не хватает белка. Обычно к неважному самочувствию прибавляются и другие крайне неприятные вещи, например, тусклый цвет лица, ломкость ногтей и волос.

Ваше настроение меняется со скоростью света

Перепады настроения – признак того, что вам просто необходим белок. Если в вашем рационе его недостаточно, то выработка нейротрансмиттера будет нарушена, а "гормоны радости" дофамин и серотонин перестанут вырабатываться организмом.

Вы часто испытываете чувство голода

Проведенные специалистами исследования показывают, что белок является крайне насыщающим макронутриентом. Если вы испытываете чувство голода даже после недавнего обеда, то стоит задуматься о том, чтобы употреблять в пищу больше продуктов с содержанием этого элемента.

Вы не можете похудеть

Белок крайне важен для тех, кто хочет похудеть. Считается, что продукты, богатые этим элементом, медленно перевариваются и тратят при этом много энергии. С помощью него вы дольше чувствуете сытость и, соответственно, не срываетесь с диеты.

У вас медленно заживают ранки и царапины

Еще один признак того, что вашему организму крайне необходим белок. Различные исследования показывают, что из-за недостатка этого элемента телу просто не из чего будет генерировать новые клетки.

17 февраля 2024, 09:37
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Во время диет человек "распадается" как раковый больной

Фото: GLOBAL LOOK press/Ulrich Niehoff
Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Tack
Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins
Фото: GLOBAL LOOK press/Simon Katzer
Фото: GLOBAL LOOK press
Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Юлия Бастригина, диетолог

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