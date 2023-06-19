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Стакан молока – новый тренд в борьбе за здоровый сон

Стакан молока – новый тренд в борьбе за здоровый сон
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Диетолог поделилась легким способом справиться с бессонницей.

В последние годы все больше людей страдает от бессонницы. Как сообщает телеканал "360", появился простой и доступный способ справится с этим недугом. Диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина, рассказала о том, что теплое молоко является настоящим лекарством от бессонницы.

Оказывается, теплое молоко обладает успокаивающим эффектом, который помогает быстрее засыпать. Кроме того, белок, содержащийся в молоке, активно участвует в процессах регенерации, которые запускаются в организме ночью.

Но не все молоко одинаково полезно. В банановом молоке содержится много сахара, как и в рисовом. Ореховое молоко, в свою очередь, очень долго перерабатывается за счет содержания жиров и может создавать дополнительную нагрузку на печень и желчный пузырь.

Поэтому диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина рекомендует использовать только теплое коровье молоко перед сном. Но если вы не любите коровье молоко, можно воспользоваться растительным молоком, но только тем, которое не содержит сахара и жиров.

Так что если вы страдаете от бессонницы, не забудьте выпить стакан теплого молока перед сном. Ведь здоровый сон – это залог здоровья и хорошего настроения!

19 июня 2023, 16:40
Фото: Elina Kamiren/Instagram.com/www.globallookpress.com
Радио Sputnik✓ Надежный источник

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