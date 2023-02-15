"Из носа течет ручьем": как защитить организм от аллергии перед сезоном цветения

Аллергия на пыльцу растений – это поллиноз, которым страдают до 40% населения мира.

Специфическая реакция иммунной системы всерьез осложняет жизнь. "Нет сил и желания работать, отдыхать и проводить время за интересными делами, когда из носа течет ручьем", — пишет сайт "Вести Подмосковья". Что делать, когда весенняя аллергия маячит на горизонте, сообщила врач Наталья Лобачева.

По словам медика, за пару месяцев до начала сезона цветения деревьев и трав рекомендовано поддержать организм. Специальная диета может помочь защититься от симптомов поллиноза. Стоит включить в рацион йогурты и квашеную капусту. Перечень запрещенных продуктов составляется в зависимости от аллергена. Если есть реакция на сирень — следует отказаться от оливкового масла и самих оливок.

Кроме того, полезны витамины группы B и витамин C. Что касается препаратов против аллергии, их допустимо начать принимать за две недели до начала цветения по указанию врача.



