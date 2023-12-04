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Понедельник 4 декабря

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Названы эффективные способы избавления от кашля

Названы эффективные способы избавления от кашля
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Сезонные респираторные заболевания провоцируют различные осложнения, в том числе и навязчивый кашель. В ряде случаев бывает трудно от него избавиться. Рассказываем, что делать для облегчения дыхания.

Гиперактивность бронхов провоцирует затяжной кашель. Для человека этот симптом может доставлять неудобство. Врач-пульмонолог Евгений Попов рассказал, как избавиться от навязчивого состояния. Слова специалиста цитирует телеканал "360".

Облегчить навязчивый затяжной кашель можно двумя основными способами:

  • Обильное питье. Предпочтение следует отдать теплому чаю или морсу. жидкость поможет скорейшему образованию мокроты и выводу ее из бронхов.
  • Увлажнение воздуха. Пересохшие слизистые провоцируют кашель. Отличным решением станет установка в помещении увлажнителя воздуха. если такой возможности нет, то следует хотя бы положить влажную ткань на батарею.

Помните, что продолжительный кашель не самостоятельная болезнь, а только симптом. определить причину его возникновения может только врач. Не занимайтесь самолечением и не теряйте драгоценное время. Кашель часто бывает при следующих заболеваниях: туберкулез, пневмония, бронхит, аллергия, коклюш.

4 декабря 2023, 08:51
Девушка в аптеке. Фото: © Bulkin Sergey\ Russian Look/www.globallookpress.com
Российская газета• Требует проверки

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