Названы эффективные способы избавления от кашля

Четыре правила для любителей фастфуда: как есть и не вредить здоровью

Перекусы гамбургерами, жареной картошкой и газировкой любят многие. Фастфуд может крайне негативно отразиться на здоровье. Рассказываем, как не отказываться от вкусной еды, но при этом и не вредить организму. Темп жизни современного человека ускоряется.