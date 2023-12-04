Названы эффективные способы избавления от кашля

Гиперактивность бронхов провоцирует затяжной кашель. Для человека этот симптом может доставлять неудобство. Врач-пульмонолог Евгений Попов рассказал, как избавиться от навязчивого состояния. Слова специалиста цитирует телеканал "360".
Облегчить навязчивый затяжной кашель можно двумя основными способами:
- Обильное питье. Предпочтение следует отдать теплому чаю или морсу. жидкость поможет скорейшему образованию мокроты и выводу ее из бронхов.
- Увлажнение воздуха. Пересохшие слизистые провоцируют кашель. Отличным решением станет установка в помещении увлажнителя воздуха. если такой возможности нет, то следует хотя бы положить влажную ткань на батарею.
Помните, что продолжительный кашель не самостоятельная болезнь, а только симптом. определить причину его возникновения может только врач. Не занимайтесь самолечением и не теряйте драгоценное время. Кашель часто бывает при следующих заболеваниях: туберкулез, пневмония, бронхит, аллергия, коклюш.