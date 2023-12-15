Кардиолог озвучил неочевидные признаки сердечной недостаточности

Специалист рассказал, на какие сигналы организма следует обращать особенно пристальное внимание.

Некоторые люди регулярно испытывают дискомфортные ощущения, но упорно стараются их игнорировать. Однако подобный подход может обернуться серьезными последствиями. Стоит помнить, что таким образом организм нередко предупреждает о проблемах со здоровьем и недугах, которые протекают скрыто.

Многие заболевания сопровождаются довольно необычными и неявными, на первый взгляд, симптомами. Это касается и патологий сердца, в том числе хронической сердечной недостаточности. Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Ольга Белкорей рассказала, что может спровоцировать этот недуг, и озвучила его неочевидные признаки.

Как пишет телеканал "360", на начальном этапе заболевание может никак не давать о себе знать. Но в тот момент, когда сердце перестает выдерживать нагрузку, организм начинает подавать различные сигналы. По словам врача, признаками ХСН (хронической сердечной недостаточности – Прим. ред.) являются тахикардия, одышка, отечность стоп и голеней, беспричинная слабость, а также головные боли.

Кардиолог отметила, что чаще всего ХСН сопровождается патологиями, связанными с сердцем и сосудами. Например, такие пациенты могли перенести инфаркт миокарда, столкнуться с гипертонической болезнью или другими недугами. Кроме того, как уточняет RT, это заболевание нередко провоцируют вирусные инфекции и недостаточно здоровый образ жизни.