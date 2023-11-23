ТОП-5 болезней любителей злоупотреблять алкогольными напитками

Отказ от вредных привычек и умеренная физическая активность – составляющие факторы долгой и счастливой жизни. Пагубные привычке же провоцируют развитие серьезных недугов. Врач-хирург Александр Умнов рассказал, что у любителей алкоголя чаще всего диагностируют определенные болезни. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
- Гастрит. Проявляется в виде изжоги, тошноты, тупой боли в животе и неприятным вкусом во рту.
- Язва желудка. Больной ощущает, что после каждого приема пищи, у него распирает живот. Отмечается нарушение стула. Недуг может спровоцировать внутреннее кровотечение и летальный исход.
- Панкреатит. Рвота, вздутие живота, жидкий стул, возможна лихорадка. Приступы могут учащаться.
- Сердечная недостаточность. Больной может быстро утомляться, чувствовать сильное сердцебиение, одышку.
- Преждевременное старение. Алкоголь, как напоминает канал 360, нарушает синтез коллагена. Это мгновенно отражается на состоянии кожи.