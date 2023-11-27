Беги к врачу: названы пять опасных симптомов

Симптомы заболеваний проявляются по-разному. Обращаться к врачу с ними следует в любом случае, но есть и такие сигналы организма, которые нельзя игнорировать ни минуты. RT сообщает, что должно стать причиной срочного обращения в медицинское учреждение:
- Тошнота и рвота длительностью более суток. Особенно важно своевременно обратиться к врачу, если неполадки ЖКТ не купируются лекарственными препаратами. Существует риск обезвоживания.
- Температура тела выше 38-39 градусов, которая держится дольше 3-х дней и не снижается после попыток медикаментозной стабилизации состояния. Вероятнее всего, в организме развивается инфекция.
- Нарушение речи. Если человек не может сказать ни одного четкого слова или же фразы похожи на изъяснения очень пьяного. Подобное проявление, в числе прочего, сигнализирует о поражении части головного мозга. Такое бывает при инсульте.
- Сбитый сердечный ритм. Подобный симптом развивается при инфаркте, черепно-мозговой-травме или серьезных нарушениях работы организма.
- Затрудненное дыхание. Стоит сразу же сообщить врачу, если нет возможности полноценно вдохнуть или выдохнуть. С особым вниманием отнеситесь к этому симптому при наличии хронических заболеваний, уточняет Канал 360.