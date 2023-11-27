Беги к врачу: названы пять опасных симптомов

Они не работают: бесполезные советы для похудения

Привести свой вес в норму бывает не так просто. Главное в таком деле – твердое намерение, четкое осознание цели и действенные методы. К сожалению, не все популярные советы по похудению работают на самом деле. Стройная фигура, подтянутый живот и красивые очертания – мечта многих.