Раскрыт способ избавиться от заложенности носа без лекарств

Сосудосуживающие капли, которые часто применяют для снятия чувства заложенности носа, не всегда бывают под рукой. Как же тогда снять неприятные ощущения и восстановить нормальное дыхание? О действенных советах пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Горячий душ
Влажный воздух помогает разблокировать спазм. При этом не происходит пересушивания и без того раздраженной слизистой. Если есть возможность, то можно сразу же промыть нос теплой водой.
Массаж
Отечность снимается легкими надавливающими и растирающими движениями. Начинать следует от области между бровями, затем перейти к спинке и завершить на крыльях. Перед этим следует промыть носовые ходы.
Теплый компресс
Отлично поможет полотенце, которое предварительно следует подержать в воде. Температура должна быть чуть выше комнатной. Можно воспользоваться нагретыми мешочками с солью.
Помните, что народные средства в виде закапывания в нос сока алоэ, лука может вызвать аллергическую реакцию. Не рекомендуется рисковать здоровьем, особенно маленьких детей в возрасте до 3-х лет.