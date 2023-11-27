Раскрыт способ избавиться от заложенности носа без лекарств

Осень – традиционное время разгула респираторных заболеваний. Все они сопровождаются кашлем, повышением температуры и заложенностью носа. Специалисты рассказали, как избавиться от неприятного симптома без лекарств.

Сосудосуживающие капли, которые часто применяют для снятия чувства заложенности носа, не всегда бывают под рукой. Как же тогда снять неприятные ощущения и восстановить нормальное дыхание? О действенных советах пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Горячий душ

Влажный воздух помогает разблокировать спазм. При этом не происходит пересушивания и без того раздраженной слизистой. Если есть возможность, то можно сразу же промыть нос теплой водой.

Массаж

Отечность снимается легкими надавливающими и растирающими движениями. Начинать следует от области между бровями, затем перейти к спинке и завершить на крыльях. Перед этим следует промыть носовые ходы.

Теплый компресс

Отлично поможет полотенце, которое предварительно следует подержать в воде. Температура должна быть чуть выше комнатной. Можно воспользоваться нагретыми мешочками с солью.

Помните, что народные средства в виде закапывания в нос сока алоэ, лука может вызвать аллергическую реакцию. Не рекомендуется рисковать здоровьем, особенно маленьких детей в возрасте до 3-х лет.