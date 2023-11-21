Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками

Лекарственные препараты не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. Важно не только принимать их по назначению врача, но и соблюдать ряд других правил.

В обществе бытует мнение, согласно которому антибиотики – лекарство от большинства болезней. Более того, люди самостоятельно себе назначают препараты, пьют и бросают сразу же, как недуг отступает. Подобное поведение, как пишет RT, может спровоцировать наступление серьезных последствий.

Антибиотики отлично помогают справляться с бактериальной атакой на организм. При вирусных заболеваниях эти препараты не только бесполезны, но и опасны. Они увеличивают нагрузка на и без того нездоровые органы.

Побочные действия антибиотиков могут проявиться неожиданно. Это и колит, и дисбактериоз, и аллергия влоть до отека и летального исхода. Врачи об этом знают, поэтому не только предупреждают пациента о возможном проявлении нежелательных побочек, но и рассказывают о борьбе с ними. Об этом напоминает "Царьград".

В обязательном порядке следует довести курс приема антибиотиков до конца. В противном случае у человека начинает развиваться лекарственная устойчивость. В последующем, если говорить простыми словами, лечить такого пациента будет нечем.











