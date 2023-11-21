Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Вторник 21 ноября

08:06Ест на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами 07:32Поднимут не всем: ожидается увеличение пенсий уже в декабре 06:32Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками 06:09Мощная магнитная буря вновь обрушится на Землю 05:18Новый штраф для автовладельцев начнет действовать с 1 декабря 04:39"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой 03:26Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей 02:26Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах 01:23ТОП-5 действенных способов для борьбы с осенней хандрой 00:38Помогут сохранить здоровье глаз пять этих элементов в рационе 20:54В чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега 18:19Режиссер анимации Лакисов рассказал об изнанке профессии 16:42Разгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 15:46Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 13:59Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость 12:58Волосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 11:41Обнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 10:56Истощенный и болезненный вид: как теперь выглядит уехавшая за границу Литвинова 08:26Черно-красная магия: "Алиса" вновь шокировала фанатов 08:13Куда сходить в Москве: афиша с 20 ноября по 2 декабря 07:15Три секрета для желающих не стать толстым котиком за зиму: как не наесть лишнее 06:42Российский Дед Мороз поделился своим секретным желанием 05:47Аппетиты растут: Алла Пугачева взвинтила цены для российских тайных концертов 04:36Ушла еще одна советская легенда: не стало Татьяны Стрельцовой 03:09Любимая всеми зелень способна спровоцировать тяжелые заболевания 01:37"На все воля Господня": Николай Носков ушел со сцены на середине песни 00:29Лень и упадок сил: эти болезни провоцируют подобное состояние 23:54Назван самый эффективный способ избавления от лишнего жира 16:09Топ-5 секретов женского бизнеса 13:06Психическое и физическое: как сохранять баланс в обеих сферах жизни 16:04Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы 13:07Топ-5 причин отложения лишнего жира в печени 17:53Отправная точка: Подольская заговорила о расставании с абьюзером 16:03Сумма шокирует: продающая свое ношенное белье Штурм раскрыла заработок 14:25Пережившая аварию Дэнс проболталась о тайном романе: что известно о ее любовнике 13:27Маликов обнародовал секрет своей семейной идиллии: Плохая память 12:02Повзрослевшая дочь Началовой тихо уехала из России: известна причина 10:28Михалков раскрыл свое истинное отношение к певцу SHAMAN: вот что он сказал 08:09Сухость и раннее старение: врач разочаровала любителей хозяйственного мыла 07:11Названо главное условие для снижения ключевой ставки 06:16Непонятный страх: Боярский рассказал о причинах избавления от бизнеса 04:09Три неожиданные причины появления неприятного запаха изо рта 03:04Как отдыхаем в январе: россиянам рассказали о каникулах 02:12Позировала и обнималась: Петров впервые вывел жену на публику 01:10ТОП-5 способов экономии перед Новым годом 00:35МРОТ подрастет: сколько будем получать в 2024 году 19:46Солистка группы "Фабрика" о родине: Если не будешь работать – не проживешь 18:02Смущает вид: певица МакSим вызвала подозрения о беременности 16:45Лолита на всю страну рассказала о своей беде: Есть заболевание 15:18Красавец-актер Трубинер раскрыл секрет своей хорошей формы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками

Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками
79

Лекарственные препараты не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. Важно не только принимать их по назначению врача, но и соблюдать ряд других правил.

В обществе бытует мнение, согласно которому антибиотики – лекарство от большинства болезней. Более того, люди самостоятельно себе назначают препараты, пьют и бросают сразу же, как недуг отступает. Подобное поведение, как пишет RT, может спровоцировать наступление серьезных последствий.

Антибиотики отлично помогают справляться с бактериальной атакой на организм. При вирусных заболеваниях эти препараты не только бесполезны, но и опасны. Они увеличивают нагрузка на и без того нездоровые органы.

Побочные действия антибиотиков могут проявиться неожиданно. Это и колит, и дисбактериоз, и аллергия влоть до отека и летального исхода. Врачи об этом знают, поэтому не только предупреждают пациента о возможном проявлении нежелательных побочек, но и рассказывают о борьбе с ними. Об этом напоминает "Царьград".

В обязательном порядке следует довести курс приема антибиотиков до конца. В противном случае у человека начинает развиваться лекарственная устойчивость. В последующем, если говорить простыми словами, лечить такого пациента будет нечем.




21 ноября 2023, 06:32
Таблетки. Фото: © Bulkin Sergey/ news.ru/ www.globallookpress.com
ТСН24• Требует проверки

Мощная магнитная буря вновь обрушится на Землю

Мощная магнитная буря вновь обрушится на Землю
Слабость, нежелание активно работать и сонливость почувствуют метеозависимые люди. Рассказываем, как долго продлится магнитная аномалия На Землю вновь обрушится мощнейшая магнитная буря.

Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей

Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей
Осложнения могут быть крайне опасными. Лучшая профилактика, конечно же, вакцинация. За девять месяцев текущего года заболеваемость корью резко возросла.

ТОП-5 действенных способов для борьбы с осенней хандрой

ТОП-5 действенных способов для борьбы с осенней хандрой
Солнца становится меньше, за окном холоднее. Хочется спать и грустить. Рассказываем, как вернуть себя в ресурсное состояние. Для поддержания здоровья, бодрости и позитивного настроения осенью не всегда следует сразу начинать пить таблетки и стимуляторы.

Помогут сохранить здоровье глаз пять этих элементов в рационе

Помогут сохранить здоровье глаз пять этих элементов в рационе
Большинство недугов легче предотвратить, чем позже пытаться вылечить. Врач перечислила витамины и микроэлементы, продукты с которыми следует включить в ежедневное меню. Глаза – не только зеркало души, но еще и важнейший орган в организме человека.

Три секрета для желающих не стать толстым котиком за зиму: как не наесть лишнее

Три секрета для желающих не стать толстым котиком за зиму: как не наесть лишнее
Впереди череда праздников, посиделок и застолий. Как же сохранить идеальную фигуру и не превратиться в милого, но толстенького котика. Специалисты дали советы. Природная функция человеческого организма предполагает накопление дополнительных запасов питательных веществ в зимний период.

Выбор читателей

20/11ПндОбнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 20/11ПндВолосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 20/11ПндПрячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 20/11ПндРазгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 20/11ПндУшла еще одна советская легенда: не стало Татьяны Стрельцовой 20/11Пнд"На все воля Господня": Николай Носков ушел со сцены на середине песни