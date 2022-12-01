Метапневмовирус: лютая зараза губит детей и стариков

По стране шагает возбудитель респираторных инфекций — метапневмовирус. Последствия заражения для человека довольно мучительны. Свердловский врач Александр Соловьев сообщил URA.RU, что в первую очередь лютая зараза губит детей и стариков.
"Протекание болезни осложняется затруднением дыхания, бронхиолитом, бронхитом либо пневмонией", — объяснил медик. Он добавил, что часто метапневмовирус поражает организм вместе с респираторно-синцитиальным вирусом. В таких случаях имунная система получает двойной удар, и вылечиться еще сложнее.