За сутки в России выявили 22 320 новых случаев ковида

В официальном телеграм-канале Оперативного штаба Москвы появились данные о заражениях коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Согласно информации, за день в России ковид выявлен еще у 22 320 человек.
Данные по стране неоднородны. Например, больше всего людей заразились в Москве – 2235. Если сравнивать с показателями месячной давности, все не так уж плохо, ведь заболеваемость снизилась почти в два раза.
На втором месте идет Санкт-Петербург, там заразились порядка двух тысяч человек – 1907. Третью строчку занимает Московская область, где выявлено 1455 новых случаев.
Всего в России с начала пандемии коронавирусной инфекцией успели переболеть 6 424 884 человек. Смертельным вирус стал для 164 094 заразившихся.
Специалисты подчеркивают, что снизить риски заболевания можно с помощью прививок. Только массовая вакцинация может способствовать формированию коллективного иммунитета. Врачи отмечают, что успевшие привиться способны противостоять коронавирусной инфекции в разы лучше. Даже если вирус появится в организме, болезнь пройдет в более легкой форме.
Также эксперты советуют ревакцинироваться. Несмотря на то что многие вакцины рассчитаны на то, чтобы защищать организм около года, в период пандемии лучше перестраховаться. Правда, перед повторной прививкой стоит узнать количество антител.
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