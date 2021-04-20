В Аргентине начали производить вакцину "Спутник V"

Аргентина первой из стран Латинской Америки запустила у себя производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает Общественная служба новостей. Сообщается, что первую партию препарата доставят в Россию. Это необходимо для контроля качества – вещество проверят специалисты центра имени Гамалеи.
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