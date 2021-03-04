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Коронавирус

Ученые доказали связь группы крови с подверженностью коронавирусу

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Специалисты Американского общества гематологии Blood Advances доказали, что вероятность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и тяжесть её течения зависят от группы крови человека. Об этом свидетельствуют результаты исследования врачей из Бостона.

Оказалось, что вызывающий инфекцию коронавирус SARS-CoV-2 взаимодействует с клетками и красными кровяными тельцами с помощью особого комплекса белков RBD. Он чаще всего связывается с клетками людей со второй (II) группой крови. Обладатели других групп рискуют заразиться заметно меньше, сообщает RT.


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Автор: 4 марта 2021, 13:00 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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