Самый дорогой футболист мира подхватил коронавирус

Нападающий клуба ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заразился коронавирусом COVID-19. Накануне 21-летний бомбардир сдал анализы.
Днем 7 сентября Мбаппе еще тренировался с национальной французской командой, но узнав результаты теста, был вынужден покинуть сборную перед игрой Лиги наций против Хорватии, сообщает "Москва 24".
По оценке популярного немецкого портала Transfermarkt, молодой нападающий является самым дорогим футболистом команды. Его трансферную стоимость оценивают в 180 миллионов евро.
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