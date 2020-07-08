Врач рассказала о влиянии коронавируса на память

Симптомы ухудшения памяти, снижение внимания и концентрации могут проявляться у переболевших коронавирусом даже в легкой или бессимптомной форме. Также возможны проблемы с репродуктивной функцией у мужчин, заявила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.





По словам Намазовой-Барановой, многие люди недооценивают степень опасности для организма даже легких или бессимптомных форм. Есть данные, что переболевшие люди долго страдают снижением познавательных функций, происходит понижение внимания и концентрации, ухудшение памяти. Для мужчин описан такой феномен, как снижение фертильности, то есть ухудшение репродуктивного здоровья, из-за того, что сперматозоиды становятся менее подвижными.



Она также отметила, что в реабилитации нуждаются не только те, кто перенес болезнь в тяжелой форме, но и те, кто смог перенести инфекцию бессимптомно.

Напомним, что коронавирус может поражать не только легкие, вызывая пневмонию, но так же приносить осложнения на другие органы, например, на сердце. Вирус, может размножаться в миокарде мышцы сердца. А может привнести проблемы со свертываемостью крови, вследствие чего этого образуются тромбы, которые в конечном итоге могут привести к смерти.

Как можно заметить, у вируса нет определенной зоны поражения. Каждое из осложнений индивидуально и почти невозможно предугадать, что оставит после себя инфекция. Нужно помнить, что коронавирус хоть и уходит, но еще не ушел полностью, поэтому не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты и протиранием рук антисептиком.