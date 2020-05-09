Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 мая 2020 года

Коронавирус в мире
Заболели – 3 875 249
Умерли – 270 301
Выздоровели – 1 248 522
Коронавирусом в мире заразились свыше 3,875 миллиона человек, подсчитали в Университете Джона Хопкинса. В США количество пациентов с COVID-19 приближается к 1,3 миллиона человек.
Глава Белого дома Дональд Трамп продолжает обвинять Китай в пандемии коронавируса. По его словам, распространение эпидемии произошло из-за некомпетентности или ошибки властей КНР, которую они пытались скрыть.
Российские военные, направленные в марте в Италию для борьбы с коронавирусом, завершили свою миссию. Из участвовавших в операции 100 человек 20 уже утправлены на родину.
Коронавирус в России
Заболели – 187 859
Умерли – 1 723
Выздоровели – 26 608
В России за последние сутки зафиксировано 10 699 зараженных коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры в связи с эпидемией COVID-19 в той или иной форме сохранятся до появления вакцины или окончания распространения инфекции.
В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что карантин из-за коронавируса в России может окончиться в конце мая или начале июня. Все зависит от ситуации в каждом конкретном регионе, уточнил член правительства. Он не исключил, что к лету в нашей стране будут фиксироваться единичные случаи заболевания COVID-19.
Окончание карантина в России зависит от соблюдения гражданами режима всеобщей изоляции, подчеркнул Чернышенко. Сейчас этот показатель составляет в среднем два балла при максимальных пяти. Нарушение ограничительных мер чиновник связал с потеплением.
Коронавирус в Москве
Заболели – 98 552
Умерли – 956
Выздоровели – 10 259
За сутки в Москве выявили 5 846 заболевших коронауирусом. С 12 мая в городе обязательно ношение масок и перчаток в общественном транспорте, такси и на объектах торговли, сообщил руководитель главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
При отсутствии маски или перчаток на нарушителя будет наложен штраф от четырех до пяти тысяч рублей. На транспорте следить за соблюдениями правил будут контролеры. Они станут выборочно заходить в метро или наземный траспорнт и проверять наличие защитных средств. Магазины проконтролирует департамент торговли, промышленные предприятия – госинспекция по недвижимости.
Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|98 462
|956
|10 259
|Россия
|187 859
|1 723
|26 608
|США
|1 280 643
|76 822
|174 686
|Весь мир
|
3 875 249
|270 301
|
1 248 522
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