Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 мая 2020 года

Коронавирус в мире
Заболели – 3 979 249
Умерли – 275 301
Выздоровели – 1 272 522
Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 3,95 миллиона человек. В США количество заболевших составилло 1,284 миллиона человек.
Большинство стран мира отменили праздничные мероприятия по случаю Дня Победы из-за коронавируса. Тем не менее в Белоруссии провели традиционный военный парад. По словам главы республики Александра Лукашенко, власти не могли поступить по-другому.
Человечество продолжает искать вакцину от коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил российского лидера Владимира Путина на глобальный саммит по поиску лекарства от COVID-19. Мероприятие пройдет в июне в онлайн-формате.
Коронавирус в России
Заболели – 198 676
Умерли – 1 827
Выздоровели – 31 916
За последние сутки выявлено 10 817 случаев заражения коронавирусом в России. Владимир Путин 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и принял парад Кремлевского полка.
Глава государства пообещал провести парад Победы и шествие "Бессмертного полка" после завершения эпидемии коронавируса. "Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился победы", – заявил президент.
Коронавирус в Москве
Заболели – 104 217
Умерли – 956
Выздоровели – 10 259
В Москве коронавирус за истекшие сутки выявили у 5 846 человек. В столичном главке МВД дали разъяснения о несовпадении регистрации и фактиеского места проживания человека в условиях ограничительных мер. За различие штрафовать не будут, если гражданин соблюдает условия передвижения по городу.
Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|104 217
|956
|10 259
|Россия
|198 676
|1 827
|31 916
|США
|1 284 943
|78 822
|178 686
|Весь мир
|3 979 249
|275 301
|1 272 522
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