Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 мая 2020 года

Конца и края пандемии коронавируса в мире не видно. Число заболевших COVID-19 приближается к четырем миллионам. Последние новости о коронавирусе на 10 мая 2020 года, статистика заразившихся – в материале "Дни.ру".



Коронавирус в мире

Заболели – 3 979 249

Умерли – 275 301

Выздоровели – 1 272 522

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 3,95 миллиона человек. В США количество заболевших составилло 1,284 миллиона человек.

Большинство стран мира отменили праздничные мероприятия по случаю Дня Победы из-за коронавируса. Тем не менее в Белоруссии провели традиционный военный парад. По словам главы республики Александра Лукашенко, власти не могли поступить по-другому.

Человечество продолжает искать вакцину от коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил российского лидера Владимира Путина на глобальный саммит по поиску лекарства от COVID-19. Мероприятие пройдет в июне в онлайн-формате.

Коронавирус в России

Заболели – 198 676

Умерли – 1 827

Выздоровели – 31 916

За последние сутки выявлено 10 817 случаев заражения коронавирусом в России. Владимир Путин 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и принял парад Кремлевского полка.

Глава государства пообещал провести парад Победы и шествие "Бессмертного полка" после завершения эпидемии коронавируса. "Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился победы", – заявил президент.

Коронавирус в Москве

Заболели – 104 217

Умерли – 956

Выздоровели – 10 259

В Москве коронавирус за истекшие сутки выявили у 5 846 человек. В столичном главке МВД дали разъяснения о несовпадении регистрации и фактиеского места проживания человека в условиях ограничительных мер. За различие штрафовать не будут, если гражданин соблюдает условия передвижения по городу.

Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших