Сравнивший гражданских жен с проститутками священник попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов был доставлен в больницу. У священника заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщает агентство "Интерфакс".
В окружении протоиерея рассказали, что медики описывают его состояние как стабильное. Недавно Димитрий Смирнов перенес операцию, передает "Царьград".
Напомним, священнослужитель прославился после ряда скандальных высказываний. В частности, он сравнил с проститутками женщин, которые без регистрации брака живут с мужчинами.
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