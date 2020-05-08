Сравнивший гражданских жен с проститутками священник попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов был доставлен в больницу. У священника заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщает агентство "Интерфакс".

В окружении протоиерея рассказали, что медики описывают его состояние как стабильное. Недавно Димитрий Смирнов перенес операцию, передает "Царьград".

Напомним, священнослужитель прославился после ряда скандальных высказываний. В частности, он сравнил с проститутками женщин, которые без регистрации брака живут с мужчинами.