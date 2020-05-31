Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 мая 2020 года

В России коронавирусом заразились более 396 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8 952 случая. За время эпидемии выздоровели свыше 167 тысяч человек, скончались 4 555 пациентов.
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса в России. По его словам, первые образцы спасительного препарата будут доступны в августе или сентябре. Прежде всего их получат медицинские работники.
Правительство решило включить средства массовой информации в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса в России. Предложены меры поддержки: отсрочка на полгода по уплате налогов, беспроцентные кредиты на выплату зарплат и неотложные нужды, льготные кредиты под 2%, мораторий на банкротство и проведение проверок.
Коронавирусом в мире согласно актуальным данным Университета Джона Хопкинса заразились более 5,95 миллиона человек, скончались свыше 365 тысяч. В США выявлено 1,74 миллиона заболевших COVID-19, на втором месте находится Бразилия с 465 тысячами зараженных.
Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения, включая финансирование. ВОЗ отказалась провести реформы, на которых настаивали в Вашингтоне, пояснил глава Белого дома.
Коронавирус в Москве
Заболели – 178 196
Умерли – 2 408
Выздоровели – 78 324
Коронавирус в России
Заболели – 396 575
Умерли – 4 555
Выздоровели – 167 469
Коронавирус в мире
Заболели – 5 950 963
Умерли – 365 980
Выздоровели – 2 632 060
Статистка коронавируса на 31 мая 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|178 196
|2 408
|78 324
|Россия
|396 575
|4 555
|167 469
|США
|1 740 785
|103 819
|502 059
|Весь мир
|5 950 963
|365 980
|2 632 060
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Мужик из интернета
Муж дает 300 рублей в день
Хочу знать ваше мнение
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Мать алкоголичка
Кто должен платить?
Предложил стать его второй женой