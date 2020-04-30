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Появились новые подробности об инфицированном Мишустине

Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вечером 30 апреля стало известно о том, что у Михаила Мишустина диагностировали коронавирус COVID-19. Новые подробности о болезни премьер-министра раскрыл сотрудник аппарата правительства.
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С начала пандемии Михаил Мишустин ежедневно приходил на работу в Дом правительства. Несмотря на то что его контакты с окружающими были сведены к минимуму, он продолжал общаться с некоторыми вице-премьерами и министрами.

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Михаил Владимирович Мишустин российский государственный деятель

Как уточнил работник аппарата, доступ в кабинет председателя правительства имели сотрудники протокола и технические специалисты, которые отвечали за качество видеосвязи. Однако, кто именно мог заразить Михаила Мишустина, неизвестно.

Также отмечается, что премьер-министр и вице-премьеры регулярно сдают тесты на COVID-19. Эта процедура является обязательной, передает газета "Ведомости" со ссылкой на двух людей, близких к правительству.

Напомним, о своем диагнозе Михаил Мишустин сообщил во время разговора с Владимиром Путиным. Премьер-министр рассказал, что правительство будет работать в штатном режиме. Временно исполняющим обязанности председателя правительства был назначен Андрей Белоусов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

В эфире телеканала "Россия 24" Михаил Мишустин призвал россиян ответственнее относиться к ситуации с распространением коронавируса. По его словам, от дисциплины и воли каждого гражданина зависит дата отмены карантина в стране.

Автор: 30 апреля 2020, 21:39

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Рита Маева
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