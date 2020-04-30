Объявлено о коронавирусе у Мишустина

У главы российского правительства Михаила Мишустина был обнаружен коронавирус. Стать исполняющим обязанности премьер-министра он предложил первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
О том, в каком состоянии находится Мишустин, не уточняется. По некоторым сведениям, у него зафиксирована температура 39. Диагноз был поставлен после того, как тест на коронавирус дал положительный результат.
Михаил Мишустин сообщил о своем заболевании Владимиру Путину. Российский лидер поблагодарил премьер-министра за работу и пожелал ему скорейшего выздоровления.
"Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан", – отметил президент России.
"Когда окажетесь в больнице – позвоните обязательно. Жду вашего звонка", – добавил Владимир Путин. Михаил Мишустин подчеркнул, что он будет оставаться на связи с правительством. Кабмин продолжит свою работу в штатном режиме.
Напомним, коронавирус в России продолжает набирать обороты, Эксперты ожидают, что в ближайшее время эпидемия достигнет пика, а затем – выйдет на плато. Однако пока статистика показывает увеличение числа заразившихся за день.
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