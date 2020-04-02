Названы сроки исчезновения коронавируса

Эксперты поделились прогнозами на сроки окончания эпидемии коронавируса в России. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев предрек скорый пик заболеваемости.

При благоприятном сценарии, если будут выполняться определенные меры, он может быть пройден уже через десять дней. В худшем случае, по мнению вирусолога, коронавирус отступит примерно в конце мая.

Лукашев отметил, что изменение ситуации проявляется через 12 дней после введения режима самоизоляции. Сказать точнее о длительности домашнего режима можно будет по результатам двух ближайших недель. Эксперт заявил, что самоизоляция поможет ощутимо улучшить ситуацию с коронавирусом в России, сообщает газета "Известия".

Специалист предположил, что опасная инфекция останется навсегда, но ослабнет и не будет опасен для общества. При этом он исключает второй волны распространения коронавируса в России осенью, пишет Ura.ru.

В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемия COVID-19 должна закончиться летом, передает RT. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров отметил пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели. Окончание вспышки он прогнозирует примерно через 10—12 недель после этого.

Как писали "Дни.ру", неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Однако сроки самоизоляции могут увеличить до 14 нерабочих дней, поскольку в правительстве поддержали идею главного санитарного врача страны Анны Поповой о продлении выходных из-за пандемии коронавируса в России.

