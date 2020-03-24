Люди начали спиваться из-за коронавируса

В условиях мировой пандемии, вызванной смертоносным вирусом COVID-19, главная столичная наркологическая клиника переполнена пациентами. Люди не выдерживают психологической нагрузки и спиваются.

"Сейчас очень много рецидивов. Поступают пациенты, которые давно и успешно пролечились и по всем прогнозам не должны были сорваться, - комментирует ситуацию главврач клиники Маршака Дмитрий Вашкин. – Люди впервые в жизни столкнулись с вселенской катастрофой, с полным хаосом. В одной точке сошлись пандемия коронавируса, обвал рубля, закрытие границ и ограничение свобод. Те, кто не умеет преодолевать трудности и регулировать свое психоло-эмоциональное состояние без допинга, уходит в запой".

Русская народная традиция лечить грипп и простуду с помощью алкоголя также сыграла злую шутку.

"То, что алкоголь убивает вирусы – вредный миф. Спиртное не просто не улучшает течение болезни, а, наоборот, усугубляет ситуацию. Во-первых, он нивелирует действие антибиотиков, которые необходимы для борьбы с пневмонией. Во-вторых, снижает иммунитет, а это значит, что у пьющего человека больше шансов заразиться коронавирусом. Наконец, алкоголь дает ощущение, что человеку стало вроде бы лучше, потому что снижает чувствительность, но в реальности улучшения не наступает. Моя настоятельная рекомендация – не употребляйте алкоголь во время пандемии, он бессилен перед вирусами и расшатывает нервную систему, которая всем нам еще пригодится", – говорит Вашкин.

Тем не менее, врач не думает, что нас ждет повторение итальянского сценария. По его словам, в отличие от Италии, у нас хорошо работает санитарно-эпидемиологическая служба, которой в странах Европы вообще нет. "Именно поэтому ситуация вышла из-под контроля. К тому же, русские люди генетически закалены войнами, голодом и прочими страшными событиями истории, у нас сильный иммунитет, а значит, меньше шансов заразиться коронавирусо", - резюмирует Дмитрий Вашкин.