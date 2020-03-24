Люди начали спиваться из-за коронавируса

"Сейчас очень много рецидивов. Поступают пациенты, которые давно и успешно пролечились и по всем прогнозам не должны были сорваться, - комментирует ситуацию главврач клиники Маршака Дмитрий Вашкин. – Люди впервые в жизни столкнулись с вселенской катастрофой, с полным хаосом. В одной точке сошлись пандемия коронавируса, обвал рубля, закрытие границ и ограничение свобод. Те, кто не умеет преодолевать трудности и регулировать свое психоло-эмоциональное состояние без допинга, уходит в запой".
Русская народная традиция лечить грипп и простуду с помощью алкоголя также сыграла злую шутку.
"То, что алкоголь убивает вирусы – вредный миф. Спиртное не просто не улучшает течение болезни, а, наоборот, усугубляет ситуацию. Во-первых, он нивелирует действие антибиотиков, которые необходимы для борьбы с пневмонией. Во-вторых, снижает иммунитет, а это значит, что у пьющего человека больше шансов заразиться коронавирусом. Наконец, алкоголь дает ощущение, что человеку стало вроде бы лучше, потому что снижает чувствительность, но в реальности улучшения не наступает. Моя настоятельная рекомендация – не употребляйте алкоголь во время пандемии, он бессилен перед вирусами и расшатывает нервную систему, которая всем нам еще пригодится", – говорит Вашкин.
Тем не менее, врач не думает, что нас ждет повторение итальянского сценария. По его словам, в отличие от Италии, у нас хорошо работает санитарно-эпидемиологическая служба, которой в странах Европы вообще нет. "Именно поэтому ситуация вышла из-под контроля. К тому же, русские люди генетически закалены войнами, голодом и прочими страшными событиями истории, у нас сильный иммунитет, а значит, меньше шансов заразиться коронавирусо", - резюмирует Дмитрий Вашкин.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
А вы уже сходили в ашан?
Коронaвирус - это миф?
Куда бы вы сейчас поехали?
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
А вы смотрите Док Ток?
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
Сексу хана?
Правда ли , что рос. лекарство помогает?