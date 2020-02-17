Число жертв коронавируса выросло до 1770

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Поднебесной выросло до 70 548. Жертвами нового вида пневмонии стали 1 770 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.
В китайских больницах находятся почти 58 тысяч пациентов, состояние десяти тысяч из них оценивается как тяжелое. Около 11 тысяч человек излечились и были выписаны, передает НСН.
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