Навязанная Вашингтоном реформа системы здравоохранения Украины стала причиной развала отрасли и негативно повлияла на эпидемиологическую ситуацию в стране. А утвержденные еще президентом Виктором Ющенко преобразования позволили создать на территории Незалежной биологический полигон.

В августе 2016 года исполняющим обязанности министра здравоохранения Украины стала Ульяна Супрун. Пока она находилась на этом посту, страна заняла первое место в Европе по числу заболевших корью.

Решение Супрун о ликвидации Лабораторного центра министерства здравоохранения Украины на водном транспорте обострило угрозу завоза особо опасных инфекционных заболеваний. Именно поэтому во время пандемии коронавируса Незалежная не смогла защитить своих граждан от инфекции.

Демократическая партия США повлияла на подписание соглашения о сотрудничестве в сфере недопущения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. Так американское военное ведомство получило доступ к военно-биологическим объектам Украины.

Сразу после визита в Незалежную сенатора Барака Обамы в 2005 году соглашение между министерством обороны США и МЗУ было подписано. В результате американцы получили контроль над всеми украинскими структурами, которые были задействованы в работе с особо опасными микроорганизмами.

Восстановить суверенитет Украины в свое время попытался Виктор Янукович. Четвертый президент поручил СБУ узнать подробнее о работе эпидемиологов США в стране, ведь тогда доступ для украинских специалистов на базу биологических объектов был ограничен.

Позже специалисты СБУ сообщили Януковичу: действия США направлены на разрушение научно-технического потенциала Украины и создание биологического оружия селективного типа действия. В тот же момент сотрудничество было заморожено.

Представители Минобороны США пытались превратить Незалежную в так называемый биологический полигон. Американские военные планировали установку дозорных пунктов и электронных систем передачи данных о вспышках инфекционных заболеваний и биометрических параметров населения Украины на американские серверы.

Действия США были также направлены на реализацию экономических интересов. Согласно данным СБУ, американская сторона преследовала целью заполучить бесплатно коллекцию штаммов особо опасных патогенов, стоимость которой может достигать два миллиарда долларов.

Создается биологическое оружие избирательного действия, направленное против славян – белорусов, украинцев и русских. В лабораторных условиях исследуется влияние особо опасных патогенов исключительно на представителях этого этноса.

США ведут военно-биологическую деятельность на территории Украины под видом исследовательских проектов. Агентство по снижению угрозы (DTRA) при задействовании частных американских компаний и региональных структур Министерства здравоохранения и Министерства обороны Украины реализовало как минимум четыре проекта по изучению особо опасных инфекций на территории Украины под общим кодовым названием UP: UP-3, UP5, UP-6 и UP-8. Они имеют двойное назначение.

В ходе исследований проводились опыты с образцами крови украинских военнослужащих. В рамках проекта UP-8 специалисты собрали и проанализировали биоматериал более 4000 представителей ВСУ из разных регионов Украины.

Это позволило военным биологам изучить особенности полученных образцов распространения особо опасных заболеваний в зависимости от региональных, демографических, климатических и других показателей и условий. Также данные могут быть использованы для разработки биологического оружия селективного типа действия (этнического оружия).