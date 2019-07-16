В России рассказали об исчезновении поваренной соли

В Министерстве здравоохранения выступили с необычной инициативой: чиновники предлагают обязать производителей продуктов питания использовать исключительно йодированную соль. Предполагается, что она практически полностью заменит простую поваренную соль к середине 2022 года, передает телеканал "360" со ссылкой на газету "Известия".
В Минздраве считают, что таким образом россияне избавятся от дефицита йода. Некоторые эксперты выступили против введения подобных ограничений. Соответствующий проект находится на стадии согласования.
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