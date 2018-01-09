Как пережить стресс от выхода на работу

Возвращение на работу после длинных выходных может вызвать серьезный стресс. Пережить испытание поможет правильный распорядок дня.

Окончание новогодних каникул совпало с неприятными погодными явлениями. Выход на работу после длительных выходных – сам по себе стресс. А на сей раз к нему добавилось предсказанное синоптиками резкое повышение атмосферного давления.

По данным метеорологов, к концу недели в Московском регионе атмосферное давление может побить рекорд 81-летней давности. Пережить эту непростую ситуацию россиянам поможет соблюдение правильного распорядка дня и своевременный прием лекарств, советует профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии МГМУ имени Сеченова Филипп Копылов.

По словам медика, повышенное атмосферное давление, которое ожидается в столице, не особенно влияет на здоровых людей. Однако для тех, кто подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям, оно станет серьезным испытанием. Так что главное – не пропускать прием лекарств, отметил профессор.

"В такой ситуации нужно вести себя вполне стандартным образом. Потому что стрессовый фактор выхода на работу после длительных выходных и без всякого давления играет роль, особенно когда люди активно отдыхали в течение девяти дней", – сказал Копылов в интервью РИА Новости. Кроме того, заметил врач, пережить стресс поможет соблюдение рабочего графика. Рекомендуется также ложиться спать и вставать в привычное время.

Эксперты отмечают, что одна из первых причин постновогодней депрессии – нехватка денег после бурно проведенных праздников. Еще один вероятный фактор хандры – физическая усталость. Когда выпито и съедено огромное количество всего самого вкусного и калорийного, начинается интоксикация организма. Как поясняют диетологи, в этот момент падает жизненный тонус: объевшись и напившись, человек чувствует себя плохо не столько душевно, сколько физически. У женщин вдобавок к этому появляются угрызения совести за набранные лишние килограммы.

Отметим, согласно данным опроса аналитической службы "Рамблера", большинство россиян – 60% – положительно относятся к длительным новогодним каникулам. Они объяснили, что праздничные дни позволяют им отдохнуть, провести время с семьей и заняться важными делами. Еще 23% респондентов заметили, что новогодние каникулы можно было бы "немного сократить".

11% и вовсе признались в негативном отношении к длительным праздникам. По мнению опрошенных, из-за этого сбивается режим дня и страдает работа. Еще 6% выразили нейтральную позицию. Они на праздники работали в привычном режиме.