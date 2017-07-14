Пилот нашел "лекарство" от страха полетов
Согласно социологическим исследованиям, около 20 миллионов человек в мире боятся полетов. При этом для того, чтобы спастись от аэрофобии, оказалось достаточно всего лишь ручки и листка бумаги.
"Нужно взять ручку в руку, не которой обычно вы пишете, а в другую, и начать писать свое имя, пока не закончится зона турбулентности", – цитирует Нильсена издание Mirror. "Во-первых, это отвлечет от турбулентности, а во-вторых, такое действие нарушит ваш мыслительный процесс", – отметил специалист.
Отметим, аэрофобия может быть как отдельной фобией, так и свидетельством других страхов, например, клаустрофобии (боязни закрытых пространств) или акрофобии (боязни высоты). Аэрофобия в первую очередь является не болезнью, а ее симптомом. По разным данным, обычно страх полетов на летательных аппаратах появляется после 25 лет.
Как писали Dni.ru, каждый десятый житель нашей страны совсем отказывается от перелетов из-за боязни летать. Вместе с тем, самолет остается самым безопасным средством передвижения на большие расстояния. Такой вывод ранее сделала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), изучив ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год.
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