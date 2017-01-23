Дизайнеры решили вечную проблему авиапассажиров

Каждый пассажир самолета сталкивался с тем, что в течение рейса он вынужден бороться с соседями по креслу за общие подлокотники. Однако американские дизайнеры придумали, как решить эту проблему и сделать полет более комфортным.

Специалисты компании Molon Labe Designs придумали изменить расположение среднего кресла, отодвинув его немного назад и сделав несколько ниже. Эта инновация позволит сидящему посередине пассажиру спокойно положить руки на подлокотники и не мешать своим соседям, сообщает Daily Mail.

Кроме того, дизайнеры также предложили расширить среднее кресло на десять сантиметров, сделав его примерно 53 сантиметра в ширину. Как объяснили специалисты, самая широкая часть у людей – это обычно плечи, а потому, сидящий посередине человек чувствует себя особенно некомфортно.

Изобретение также поспособствует увеличению ширины прохода между креслами, что позволит пассажирам с большим комфортом добираться до своих мест. Новая разработка уже прошла тестирование, и сейчас дизайнеры ждут разрешения на ее использование от авиационных властей.

Отметим, что помимо неудобных кресел, многие авиапассажиры страдают во время полета от аэрофобии. Так, например, недавно стало известно, что этот симптом наблюдается у старшей дочери президента США Дональда Трампа. Иванка Трамп призналась, что справиться с аэрофобией ей помогает российское приложение SkyGuru.