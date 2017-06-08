Как бороться с болезненными месячными

Болезненная менструация может стать настоящей проблемой. Причины этой особенности женского организма и приемы обезболивания Dni.Ru обсудили с кандидатом медицинских наук, врачом-гинекологом ГКБ им. Боткина Шореной Бакашвили.

Что собой представляет болезненная менструация: физиологическое (нормальное) или патологическое состояние (болезнь)?

Это патология, потому что в норме болезненные менструации бывают крайне редко. Есть специальный медицинский термин "альгодисменорея" – болезненные менструации, сопровождающиеся нарушением общего состояния. Если в первый день присутствует небольшая незначительная болезненность – это нормально. Все живые люди и чувствуют, что в организме что-то отторгается. Но если боль сильная и продолжается во время всех дней месячных, лучше обследоваться. Нужно смотреть анамнез пациентки – возраст, какие болезни перенесла, рожала или нет, были ли аборты и операции на женских половых органах. В ходе опроса врач устанавливает, в каком возрасте начались менструации, какова продолжительность цикла, часто ли бывают нарушения цикла и насколько обильны менструации. Нужно обращать внимание на особенности питания и психоэмоциональное состояние женщины. Эндометриоз, полипы, эндометрия, миома, кисты яичников – все это не напрямую, но может давать болезненность при менструации. Поэтому их надо исключать. Диагноз устанавливается на основании анамнеза, жалоб и данных объективных исследований. Тактика лечения зависит от причины заболевания.

То есть если боль во время месячных связана с болезнью, от нее можно избавиться?

Да, конечно. Если боль связана с гинекологическими проблемами, от нее можно избавиться, вылечив саму болезнь. Но не за один день, а за длительное время – за несколько циклов.

Какие-то методы избавления от менструальных болей существуют?

В первую очередь это оральные контрацептивы. Если никаких заболеваний не выявлено, то болезненные месячные хорошо регулировать противозачаточными таблетками. Сдавать анализы на гормоны не нужно, достаточно изучить анамнез, выяснить, есть ли какие-то наследственные заболевания.

Какие противопоказания у подобных препаратов?

У них есть противопоказания, но о них скажет только доктор. Потому что каждый год появляются все новые и новые контрацептивы, и решить, какой нужен именно вам, должен врач.

Почему чаще всего молодым девушкам назначают "Джесс" (производитель Bayer Schering Pharma AG, Германия)?

Потому что это один из самых простых низкодозированных препаратов и его можно пить до наступления беременности, не прерываясь ни на месяц. Причем, лучше вообще не делать перерывов в приеме. Потому что каждый раз организму приходится привыкать заново. Но чаще всего проблемы с женским здоровьем есть даже у молодых девушек, и тогда выбирают более сложные, чем "Джесс", препараты, которые не только предохраняют от беременности, избавляют от менструальных болей, но и лечат.





Можно ли принимать обыкновенные обезболивающие, например, анальгин?

Обезболивающие типа анальгина (производитель "Минскинтекапсгруп", Беларусь) принимать не стоит. К тому же они давно запрещены в цивилизованных странах. Для лечения болезненных менструаций больше подходят нестероидные противовоспалительные препараты – ибупрофен (производитель "Берлин-Хеми/Менарини", Германия), кетопрофен (производитель "ВетПром АД", Болгария). Они наиболее безопасные. Ведь обезболивающий препарат приходится принимать каждый месяц, а регулярно употреблять вредные химические вещества, которые содержатся в анальгетиках, не нужно.

А но-шпа?

Боль связана не со спазмом, а с тем, что в организме происходит выброс биологически активных веществ. Поэтому но-шпа (производитель "Хиноин Завод фармацевтических и химических продуктов" ЗАО, Венгрия) оказывает эффект плацебо.

Насколько эффективны обезболивающие свечи?

Свечи с индометацином (производитель "Берлин-Хеми", Германия), кетонал (производитель Salutas Pharma, Германия), новиган (производитель Dr.Reddys Laboratories, Индия) тоже можно использовать. Но последние исследования показали, что раздражение слизистой абсолютно одинаково как при приеме таблеток через рот, так и при постановке свечей. Поэтому неважно, что выбирать. Главное – тем женщинам, которые знают, что месячные приходят с болями, таблетки или свечи нужно применять превентивно, то есть накануне.

Существует метод приема витаминов по фазам цикла. Что это такое?

Есть витамины, которые нужны женскому организму в первую фазу цикла, а есть витамины, которые важны во вторую. Какие витамины следует принимать каждой женщине, решает врач после специальных обследований и анализов.

А что Вы можете сказать о гомеопатических препаратах или о траволечении?

Гомеопатические препараты, с моей точки зрения, неэффективны, а вот иглоукалывание, массаж, спорт без перегрузок, плавание – все, что улучшает кровообращение в органах малого таза, сказывается очень благотворно.