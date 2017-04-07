Собаки защищают детей от ожирения

Канадские ученые пришли к выводу, что в тех семьях, где есть собаки, дети реже страдают от ожирения и аллергии. Все дело в том, что домашние питомцы являются носителями полезных бактерий, которые попадают в микрофлору их хозяев.

Исследователи из университета Альберты в Эдмонтоне (Канада) в течение долгого времени наблюдали за жизнью нескольких семей. Оказалось, что микрофлора кишечника тех детей, у которых дома была собака, значительно отличалась от микрофлоры тех, у кого не было домашних питомцев.

В частности, в микрофлоре младенцев из семей с четвероногими друзьями присутствовали колонии микробов из семейств руминококков и Oscillospira. По словам ученых, эти бактерии защищают организм от заражения холерой, пневмонией и связаны с пониженной вероятностью развития аллергии и ожирения, передаетMicrobiome.



Исследователи подчеркивают, что благодаря собакам концентрация полезных бактерий в организме детей увеличивалась в два раза. "Это происходило даже тогда, когда собаку отдавали в приют еще до рождения ребенка, а также при появлении собаки в доме через три месяца после рождения ребенка. Иными словами, обмен микробиотой может происходить при самых разных условиях", – отметил один из авторов исследования Анита Козырски.

По словам ученого, у детей существует некий критический период, когда иммунная система кишечника и микробы развиваются вместе. И нарушения этого процесса позже негативно сказывается на здоровье малышей.