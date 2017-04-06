Почему людям полезно спать голыми

Ученые пришли к выводу, что спать без одежды невероятно полезно для здоровья. По их мнению, нагота ночью способствует снижению веса, увеличению фертильности, а также профилактике инфекций в интимной зоне.

Специалисты советуют немедленно отказаться от пижам и ночнушек по ряду веских причин. Во-первых, сон голышом снижает у женщин риск появления молочницы. Поскольку грибковые инфекции любят тепло и влажность, то они быстрее размножаются. если мы спим в одежде и нижнем белье, так как в них мы быстрее потеем, передает Daily Mail.

Кроме того, подобная практика полезна и для мужского здоровья. Ученые отмечают, что мужской гормон тестостерон, отвечающий за фертильность, выделяется в основном ночью, однако духота может подавлять этот процесс.

Сон в обнаженном виде также улучшает и интимные отношения супругов .По мнению специалистов, вид голой кожи друг друга стимулирует возбуждение и позволяет партнерам чувствовать себя более любящими и любимыми.

Кроме того, отсутствие одежды в постели способствует и снижению веса. Дело в том, что когда нам слишком тепло ночью, наш организм начинает интенсивнее вырабатывать гормон кортизол, который повышает аппетит.

По этим же причинам ученые не рекомендуют спать в слишком теплой комнате. Чрезмерная духота в спальне будет способствовать сокращению глубокой фазы сна и постоянным нарушениям сна. Из-за этого человек на утро будет чувствовать утомленным. Специалисты считают, что оптимально поддерживать температуру в комнате в ночное время на уровне 18-24 градусов.