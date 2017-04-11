Найдены неожиданные свойства оливкового масла

Специалисты из Чилийского университета совместно с иностранными коллегами провели обширное исследование и выявили новые свойства оливкового масла. Его употребление положительно отразилось на здоровье экспериментальных мышей. Врачи уверены, что это верно и в отношении людей.

Результаты работы чилийских медиков были опубликованы в журнале Lipids in Health and Disease. Одну из четырех групп мышей исследователи кормили пищей с высоким содержанием животных жиров и оливкового масла, а через 12 недель взяли у них образцы крови и тканей.

Анализ показал, что у этих грызунов не увеличилось содержание холестерина в крови. Специалисты уверены, что полученные результаты справедливы и в отношении людей.

Секрет кроется в гидрокситирозоле, содержащемся в оливковом масле. Он обладает антиоксидантным свойством, защищает печень, сердце и головной мозг, передает Lenta.ru. В организме человека это вещество участвует и в синтезе длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот.

Таким образом, гидрокситирозол не просто нивелирует отрицательное влияние животных жиров, но и играет важную роль в формировании здорового организма. Ученые рекомендуют чаще употреблять в пищу богатые им продукты, в частности оливковое масло.