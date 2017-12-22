Жидкий презерватив призвали втирать в неожиданное место
На сегодняшний день единственными распространенными средствами мужской контрацепции являются традиционные презервативы и вазэктомия. При этом если первый способ не всегда эффективен, то второй слишком радикален. Именно поэтому специалисты который год пытаются придумать метод мужской контрацепции, который будет как максимально эффективным и не потребует хирургического вмешательства.
Новый жидкий "презерватив"-гель содержит два синтетических гормона: мужской – тестостерон и женский – прогестин. Второй нужен для блокировки выработки первого, необходимого для нормального производства спермы, сообщает MIT Technology Review.
Клинические испытания препарата будут продлятся четыре года. В исследовании примут представители сильного пола из шести стран (США, Великобритании, Италии, Швеции, Чили и Кении). Им необходимо будет раз в день втирать небольшое количество геля в кожу предплечья.
"Лучше заряжать холостыми, чем стрелять в бронежилет" ©— Thomas Kalmich (@VonzalesDelGado) 11 февраля 2017 г.
Дешевая мужская контрацепция скоро появится в виде геля. https://t.co/frF8p8tn30
Специалисты уверяют, что этот контрацептив уменьшает количество сперматозоидов в семенной жидкости до концентрации менее одного миллиона на миллилитр. Этого количества вполне достаточно для снижения репродуктивной функции на 72 часа.
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