Топ-3 эффективных способа сохранить деньги после новогодних праздников

Частая ситуация, когда после длительных каникул финансы начинают петь романсы. Делимся секретами экономии средств.

Подарки подарены, салаты съедены, а в семейном бюджете проявляется недостаток средств. Важно научиться правильно распоряжаться тем, что осталось. Женский журнал "Клео.ру" раскрывает несколько секретов сохранения денег.

Сокращение расходов на обед

Совет не предполагает полный отказ от приема пищи. Если на работе имеется место для полноценного обеда, то лучше брать еду из дома. Таким образом получится сэкономить значительную часть бюджета. Приятным бонусом станет возможность перейти на правильное питание.

Снижение трат на досуг

В январе рекомендуется уменьшить количество денег, затрачиваемых на развлечения. Позади новогодние мероприятия, посиделки в кафе и ресторанах. Для сбережения бюджета, можно заменить платный досуг на бесплатный. Это могут быть прогулки, просмотр фильмов дома и поход в гости.

Сдержанность при покупке одежды

После новогодних распродаж наступает время январских скидок. Продавцы начинают освобождать место для новых коллекций, снижая цены на остатки. Перед приобретением лучше объективно оценить два фактора: необходимость и соответствие качества цене.