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Среда 26 апреля

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Собянин присвоил статус промышленного комплекса московскому заводу по производству лифтов

Собянин присвоил статус промышленного комплекса московскому заводу по производству лифтов
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"МЭЛ" – одно из крупнейших электротехнических предприятий столицы.

Завод первым в России запустил серийное производство лифтов со скоростью 2,5 метра в секунду. Сейчас "МЭЛ" создает новые модели, которые будут передвигаться в два раза быстрее, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Присвоили московскому заводу по производству лифтов статус промышленного комплекса", – сообщил градоначальник.

Собянин уточнил, что новый статус даст предприятию налоговые льготы. Для компании снизится ставка на недвижимое имущество, на прибыль, землю, а также на аренду, перечислил мэр.

По его словам, продукцией завода оборудовали новостройки по программе реновации, научно-технологический кластер "Ломоносов", эскалаторную галерею на Воробьевых горах и другие объекты.

Градоначальник отметил, что статусом промышленного комплекса обладают 67 московских предприятий. На них создано свыше 77 тысяч рабочих мест.

С февраля в Москве действует "зеленый коридор" для строительства и реконструкции промышленных объектов площадью от 1,5 тысячи квадратных метров. Благодаря принятым мерам срок выполнения административных процедур сократился в два раза.

26 апреля 2023, 13:08
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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