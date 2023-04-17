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Собянин: Административный "зеленый коридор" помогает разворачивать в Москве новые производства

Собянин: Административный "зеленый коридор" помогает разворачивать в Москве новые производства
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Заводы построят раньше намеченных сроков.

В столице с февраля действует "зеленый коридор" для строительства и реконструкции производств площадью от 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что столица помогает создавать импортозамещающие производства. "Зеленый коридор" позволил сократить срок выполнения административных процедур в два раза, им воспользовались порядка 100 проектов.

Около 60 строятся в рамках масштабных инвестиционных проектов. Инвесторы вложили в них более 133 миллиардов рублей.

"Трудоустроиться на такие производства смогут больше 27 тысяч человек", – уточнил Собянин.

На территории технополиса "Москва" появится около 20 предприятий. Столица освобождает резидентов от налогов на 10 лет, дает льготы по аренде участков и другие преференции.

В 2023 году в Москве построят и реконструируют 25 производственных объектов. Их общая площадь – 300 тысяч квадратных метров.

В столице действует более 3,5 тысячи промышленных предприятий. Там создано свыше 700 тысяч рабочих мест.

17 апреля 2023, 11:36
Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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