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Среда 19 апреля

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Собянин рассказал о работе московской программы тестирования инноваций

Собянин рассказал о работе московской программы тестирования инноваций
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Правительство столицы запустило проект в 2019 году.

Участвовать может любая компания, планирующая вывести на рынок инновационную продукцию. Эксперты столичного Агентства инноваций проверят разработку на соответствие критериям, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Аналитики проверяют инновационность продукции, ее эффективность и конкурентоспособность. Важное значение имеет уровень независимости от импорта.

"Если продукт соответствует этим критериям, то его разработчики могут выбрать одну из 216 площадок для пилотирования, получить подтверждение и запустить процесс", – рассказал градоначальник.

Среди площадок – крупнейшие столичные и федеральные предприятия и учреждения: "Северсталь", РЖД, Объединенная энергетическая компания, НИИ имени Склифосовского и другие.

Разработчик может получить грант в размере до двух миллионов рублей. Это компенсирует затраты на проведение испытаний.

В прошлом году столица выделила 100 грантов на сумму более 170 миллионов рублей. Прием заявок на текущий год стартовал в марте.

За четыре года разработчики провели 355 испытаний и заключили 162 контракта на внедрение инновационных продуктов. Их общая сумма – 632 миллиона рублей. В разработку привлекли более 800 миллионов рублей инвестиций, уточнил Собянин.

Москва создает собственную библиотеку разработок с открытым кодом Mos.Hub. Использовать готовые решения из депозитария и делиться своими разработками смогут все желающие. Это ускорит разработку инновационных решений.

19 апреля 2023, 11:36
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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