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Среда 12 апреля

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Московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли – Собянин

Московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли – Собянин
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Город оказывает поддержку высокотехнологичным компаниям.

Столичные компании импортозамещают и развивают технологии космической отрасли, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, изобретатели используют только отечественные компоненты.

Около 20 предприятий технополиса "Москва" производят продукцию для космической индустрии. Локализация в столице дает им доступ к развитой инфраструктуре, статус резидента освобождает на 10 лет от имущественного и транспортного налогов, компании могут получить льготы на аренду земли и прочие преференции.

Собянин уточнил, что в Москве действует около 40 предприятий ракетно-космической отрасли. Город предоставляет им поддержку в патентовании и тестировании инновационных технологий.

Так, резидент технополиса "Москва" ГК "Электронинвест" производит герметичные радиационно стойкие источники вторичного питания (ИВЭП). Они установлены во всех российских аппаратах, запущенных на орбиту после 2016 года. Продукцию компании используют при запуске первой отечественной лунной миссии.

Научно-производственное предприятие "БУТИС" изготавливает радиочастотные фильтры для спутниковой радиосвязи. Предприятие локализовало производство на площадке "Печатники".

Компания "Микро-Вис" выпускает функциональные устройства СВЧ-диапазона для бортового оборудования. Также устройства используют для наземной связи с орбитой.

В Филевской пойме Москвы реализуется проект Национального космического центра. В производственном, инженерном и образовательном кластерах будут работать десятки тысяч ученых и специалистов.

12 апреля 2023, 11:43
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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