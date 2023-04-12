Собянин рассказал о создании Национального космического центра в Филевской пойме

Мэр поздравил москвичей с Днем космонавтики.



Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики. Он отметил, что ракетно-космическая отрасль России благодаря передовым разработкам остается лидером в области космических исследований и полетов.

Собянин напомнил, что в Филевской пойме в Москве строится Национальный космический центр. Это один из крупнейших в России проектов развития технологической инфраструктуры, отметил градоначальник.

Мэр сообщил, что в производственном, инженерном и образовательном кластерах будут работать десятки тысяч ученых и специалистов.

"Желаю всем космонавтам, работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества", – написал Собянин в своем телеграм-канале.



Ко Дню космонавтики на ВДНХ подготовили насыщенную программу. Желающие могут встретиться с космонавтами, побывать на экскурсиях и написать тематический диктант.