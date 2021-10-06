"Идиот!": британцы высмеяли призыв главы "Нафтогаза" к санкциям против "Северного потока – 2"

Англоговорящие интернет-пользователи осудили предложение представителя Киева по прекращению роста цен на энергоресурсы.

Недавно в интервью Daily Express глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко рассказал, как Запад может положить конец росту цен на газ. По мнению топ-менеджера, необходимы санкции против "Северного потока – 2", из-за чего "Газпром" будет вынужден поставлять газ через Украину. В таком случае британские компании якобы смогут закупать больше голубого топлива у России на границе с Незалежной, а затем поставлять газ на европейский рынок.

Читатели британской газеты посмеялись над предложением Витренко, а некоторые и вовсе усомнились в умственных способностях главы "Нафтогаза". Один из интернет-пользователей назвал экономиста "идиотом" за то, что тот, кажется, верит в общения американцев времен Евромайдана, а Украину – обанкротившейся буферной зоной между РФ и Западом, пишет "Общественная служба новостей".

Чтобы подчеркнуть бессмысленность заявления Витренко, другой комментатор сравнил представителя Киева с танцующим шаманом, который пытается вызвать дождь. Британцы также заметили: Соединенные Штаты не собираются что-либо предпринимать в отношении "Северного потока – 2", поскольку Россия не слабая, в отличие от других стран, которым пытаются угрожать американцы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что цена на газ в Европе установила новый исторический рекорд. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1607 долларов за тысячу кубометров.